"العراب" روبرت دي نيريو يشتم ترامب ببث حي

هاجم الممثل الأميركية الشهير، روبرت دي نيريو، يوم الأحد الماضي، رئيس بلاده، دونالد ترامب، بقوله إنه لم يبقى مجال للقول إن ترامب يجب أن "يسقط"، مشيرًا إلى أنه يجب شتمه وفقط.

وجاءت تصريحات دي نيريو الحاصل على جائزة أوسكار، خلال تقديمه لمغني الروك، بروس سبرينجستين، في مبنى "راديو سيتي" في نيويورك خلال توزيع جوائز "توني" للأداء المسرحي.

وقال دي نيريو فور اعتلاءه للمسرح دون أي تمهيد مشيرًا لترامب " سأقول شيئًا واحدًا" واستخدم لفظًا نابيًا وصف فيه الرئيس الأميركي، خلال بث تلفزيوني حي.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين "لم يعد الأمر فقط دعوة لإسقاط ترامب" ثم استخدم اللفظ النابي.

ولم يدل دي نيرو بالمزيد وانتقل مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقا لتقديم سبرينجستين.

ونقلت شبكة "سي بي إس" كلمات دي نيرو مع تغطية السباب لملايين المشاهدين في المنازل والذي أصبح الأكثر مشاركة على "تويتر".

ويحظى دي نيرو باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي "ريجينج بول" أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة "ذا جود فاذر" أو الأب الروحي.

ووجه دي نيرو الليبرالي الانتقادات لترامب الجمهوري على نحو متزايد في فعاليات أصغر، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز "توني" أو حجم متابعيه، فيما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.