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الملكة نور تغرّد من أجل العدالة "للضحايا الأبرياء"

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 13:52

الملكة نور تغرّد من أجل العدالة "للضحايا الأبرياء"
الملكة نور (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

كتبت أرملة العاهل الأردني، الملك الحسين بن طلال، الملكة نور، من خلال تغريدة لها على حسابها في "تويتر" أنها تصلي من أجل إنصاف العدالة والحقيقة لمن وصفتهم بـ"الضحايا الأبرياء" لـ"التشهير ذي الدوافع الشريرة"، في ما قد يفهم أنه إشارة إلى الأحداث التي شهدها الأردن، أمس السبت.

وقالت الملكة نور: "أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة، حماهم الله وأبقاهم آمنين".

وجاءت هذه التغريدة بعد مرور يوم على اعتقال، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وحسن بن زيد، لأسباب "أمنية".

وكان قد ظهر الأمير حمزة بن الحسين (ابن الملكة نور)، عبر مقطع مصور، ذكر فيه أنه أُلزم بالبقاء في منزله وقُطعت عنه وسائل الاتصال واعتُقل "المقربون منه".

وفي الساعات القريبة ستصدر الحكومة الأردنية، بيانا توضيحيا، حول أحداث، أمس السبت، التي شهدها الأردن.

ويشار إلى أن الأمير حمزة بن الحسين، كان وليا لعهد الأردن بين عامي 1999 و2004، قبل تولي نجل العاهل الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، هذا المنصب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الملكة نور
#الأردن
#الأمير حمزة بن الحسين
#الملك عبدالله

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