ما الذي تخبئه مذكرات الأمير هاري للعائلة المالكة؟

انتقد قادة عسكريّون وبريطانيّون سابقون، ادّعاءً واضحًا جاء في مذكّرات الأمير هاري التي ستُنشر، بأنّه قتل 25 من الأفغان خلال جولاته كجنديّ في أفغانستان. هذه التفاصيل المثيرة للجدل، سُرّبت من كتابه غير المنشور "سبير" خلال الأسبوع المنصرم، من قبل وسائل إعلام بريطانيّة، والتي حصلت بدورها على نسخ من الكتاب.

وعلى الرغم أنّ الأخبار سيّئة السمعة المتعلّقة بحياة العضو في العائلة المالكة قد هيمنت على الصحف البريطانيّة والعالميّة، إلّا أنّ المقطع الذي تحدّث فيه عن أفعاله في أفغانستان، تحوّل إلى دراما بوليسيّة، إذ يصف دوق ساكس السابق، الأمير هاري، والمنفصل عن عائلته ويعيش في كالفورنيا، بأنّ الأشخاص الذين قتلهم هم "قطع شطرنج من اللوح، وتمّ القضاء على الأشرار قبل أ يقاتلوا الأخيار"، وفقًا لترجمة بي بي سي، التي حصلت على نسخة من الكتاب بعد أن تمّ إصداره عن طريق الخطأ في إسبانيا، في وقت مبكّر، وكتب أنّ ذلك لم يخجله، وتابع "لا يمكنك قتل الناس إذا نظرت إليهم كأشخاص… لو درّبوني على الآخرين، ودرّبوني جيّدًا".

لكنّ قرار الأمير هاري الواضح بالخوض في مثل هذه التفاصيل، قوبل كذلك باستياء كبير من ضبّاط عسكريين بريطانيين سابقين، إذ قالوا إنّه أثار مخاوف أمنيّة له وللجنود الآخرين الذين خدموا في أفغانستان، وقوبلت التصريحات كذلك بالغضب، من قبل شخصيّات بارزة في الحكومة الأفغانيّة، التي سيطر عليها طالبان في آب/ أغسطس 2021.

وكتب أنس حقّاني، القيادي في طالبان عبر موقع تويتر "من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج… كانوا بشرًا، كان لديهم عائلات تنتظر عودتهم، لكنّك قلت الحقيقة، لقد كان شعبنا البريء قطع شطرنج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيّين.

وقال الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني، الكولونيل ريتشارد كيمب، وهو خدم في أفغانستان "إنّها تؤجج مشاعر الانتقام القديمة" ودحض وصف هاري للأفغان على أنّهم قطع شطرنج يتمّ إسقاطتها… هذا ليس هو الحال على الإطلاق، وليست هذه هي الطريقة التي يدرّب بها الجيش البريطاني".

وأضاف كيمب، إنّ الأمير هاري اكتسب سمعة إيجابيّة لشجاعته في الخدمة الطوعيّة في أفغانستان، ووقوفه إلى جانب الجنود الجرحى، وارتقى الأمير إلى رتبة نقيب في الجيش البريطانيّ بعد 10 سنوات من الخدمة، شملت جولة في أفغانستان، ابتداءً من عام 2007 كمراقب جويّ، وأخرى في عام 2012، كطيّار لطائرة هيلكوبتر أباتشي.

وقال السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة ومستشار الأمن القوميّ، كيم داروتش، إنّه ينصح بحذف هذه التفاصيل من مذكّرات الأمير هاري "إذا لم تتمكن طالبان من الوصول إلى هاري، فقد يفكّرون فيمن يمكنهم استهدافه في المملكة المتّحدة".

ورفض قصر كنسينغتون وقصر باكنغهام التعليق على المذكرات.

وفي سياق متّصل، كان الأمير هاري قد كشف علنًا عن خلافاته المستمرّة مع العائلة المالكة، وواجه الصحافة، في محاولة منه لتغيير وسائل الإعلام، والذي وصفه والده الملك تشارلز بأنّه "مهمّة انتحاريّة". وفي أوّل سلسلة من المقابلات التلفزيونيّة التي تمّ بثّها قبل نشر المذكّرات، اتّهم هاري أفراد عائلته بالتعاون مع الشيطان، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته، هو وزوجته ميغان. واعترف إنّه فرّ من بريطانيا إلى كاليفورنيا عام 2020، خوفًا على حياته.

وتتضمّن المذكّرات أيضًا اتّهامًا، كانت صحيفة الغارديان قد نشرته لأوّل مرّة، بأنّ الأمير ويليام اعتدى جسديًّا على هاري بعد وصف زوجته ميغان ماركل بـ"الوقحة". وتشمل التفاصيل الأخرى من المذكرات، تجارب الأمير مع المخدرات، مثل الكوكايين والماريجوانا، وعلمه بوفاة جدّه من وسائل الإعلام، بدلًا من أفراد العائلة.

وفي السياق نفسه، كان الأمير هاري قد قال إنّ شقيقه ويليام وزوجته كيت، كانا قد شجّعاه على ارتداء ملابس الجنديّ النازيّ مع شارة الصليب المعقوف، ممّا أحدث صدمة هائلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2015، إذ وصف الأمر على أنّه أحد أكبر الأخطاء في حياتي، لكنّهم ضحكوا بشدّة بعد رؤيته مرتديًا هذا الزيّ

وفي شباط/ فبراير 2008، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الأمير هاري خدم مع الجيش في ولاية هلمند الأفغانية "لأكثر من شهرين".

ويقول معلقون إنّ الكتاب أثار أكبر أزمة للعائلة المالكة منذ مسلسل عُرض في التسعينيات وتناول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

يأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.