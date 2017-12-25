كوبنهاغن: دخل سيارة الشرطة بدلاً من التاكسي وبحوزته ألف سيجارة حشيش

قالت وسائل إعلام دنماركيّة، إنّ مواطنًا يواجه حكمًا بالسجن، وذلك بعد حادث طريف حدث معه الأسبوع الماضي، إذ كان يحمل كمية كبيرة من الماريجوانا.

وكان المتهم يحمل 1000 سيجارة ماريجوانا، عندما دخل إلى سيارة شرطة بالخطأ، ظنًا منه أنّها سيارة أجرة.

وقالت شرطة كوبنهاغن، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، إنّ تاجر حشيش من كريستيانيا، في كوبنهاغن، كان يريد الوصول إلى منزله بسرعة، من خلال سيارة أجرة، لكنّه تلقى مفاجأة كبيرة، عندما أدرك أنّها كان في الواقع يجلس في سيارة شرطة".

وأضافت الشرطة في تغريدتها، "لقد سعد ضباط الشرطة لرؤيته، لأنّه كان يحمل حوالي ألف سيجارة حشيش".

وتابعت الشرطة، إنّ الرجل يواجه حكمًا بالسجن، بسبب جريمة حيازة الماريجوانا، وليس فقط حكمًا بالغرامة".