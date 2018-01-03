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دعوى ضد "سبوتيفاي" بقيمة 1.6 مليار دولار

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 13:53

دعوى ضد "سبوتيفاي" بقيمة 1.6 مليار دولار
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قالت وسائل إعلام أميركيّة، إنّ خدمة البث "سبوتيفاي"، تواجه دعوى قضائيّة من قبل شركة "وكسن ميوزك بابليشنغ"، حيث تطالبها بتعويضات تصل إلى 1.6 مليار دولار أميركي، بعد اتهامها بالتعدي على الحقوق الفكرية للمؤلفين والناشرين.

وتمثل الشركة المذكورة، ومقرّها كاليفورنيا، نحو مائتي فنان، بينهم جانيس جوبلين وتوم بيتي ونيل يونغ وميسي إليوت وفرقة "ذا بلاك كيز" The Black Keys، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية".

وجاء في الدعوى، أنّ "سبوتيفاي"، كانت قد استخدمت "آلاف الأغاني"، دون الحصول على التراخيص القانونية.

وجاءت هذه الدعوى رداً على تسوية قيمتها 43 مليون دولار أميركي اقترحتها"سبوتيفاي" على مؤلفي أغان وناشرين، في أيار/ مايو  الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سبوتيفاي
#دعوى
#حقوق الملكية

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