أوبرا وينفري إلى الانتخابات الأميركية في 2020

ذكرت وسائل إعلام أميركية الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، تستعد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مقربين من وينفري، أنّ الأخيرة تفكر جدياً في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها بعد نحو 3 سنوات.

وأضافت "سي إن إن" أنّ وينفري تتعرض لضغوط من محيطها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت القناة أنّ الشعبية التي تحظى بها وينفري من خلال البرامج الحوارية التي تقدّمها على شاشات التلفاز، قد تتيح لها فرصة الانضمام إلى القائمة الأولية لمرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة.

وأوبرا وينفري شخصية عالمية، تقوم بتقديم برامج حوارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى باهتمام واسع على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وفي القنوات التلفزيونية والإذاعية.