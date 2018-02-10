بسبب الثلوج: تعليق 200 رحلة جويّة مُنطلقة من فرنسا

أكد مصدر ملاحي فرنسي أن حوالي 200 رحلة كان مقررا أن تنطلق أمس الجمعة من مطار أورلي جنوب باريس، تم إلغاؤها بسبب الثلج والجليد.

وقال المصدر إن الأمر "يتعلق خصوصا برحلات قصيرة ومتوسطة، وتم إبلاغ الركاب ولم يأتوا إلى المطار وبالتالي ليست هناك صعوبات استثنائية"، مشيرا إلى أنه لم يتقرر بعد إلغاء أي رحلة، بالنسبة لليوم السبت.

في السياق، لم تشهد رحلات مطار رواسي شارل ديغول شمال باريس أي إلغاء أمس الجمعة، بل سُجل فقط تأخير بمعدل نصف ساعة، كما سارت رحلات المترو والقطار بشكل عادي ولم يسجل سوى اضطراب طفيف في حركة الحافلات عصر الجمعة.

وسقطت الثلوج بكثافة صباح أمس الجمعة، في منطقة تمتد من حدود بلجيكا إلى وسط فرنسا، لكن هذه الموجة الثلجية بقيت أقل اهمية من تلك التي سُجلت الثلاثاء والأربعاء، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل في المنطقة الباريسية.