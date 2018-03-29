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فرنسا تمنح شهادة جامعية.. في تذوق النبيذ

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 20:44

فرنسا تمنح شهادة جامعية.. في تذوق النبيذ
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قد يشتهر طلاب الجامعات في فرنسا بإقبالهم على المشروبات الكحولية لكن هذه المهارة قد تؤدي إلى حصولهم على مؤهل رسمي من إحدى الجامعات الفرنسية.

وطُرحت أول شهادة جامعية فرنسية في دراسات النبيذ بمدينة ستراسبورج حيث يدرس الطلاب على مدى عام تذوق النبيذ وعلم التربة وكيفية استخدام الحواس العصبية في تحديد النبيذ الجيد.

وقال أستاذ الجغرافيا دومينيك شوارتز الذي سيدرس المنهج الذي يهدف إلى زيادة فهم الخصائص المحلية الخاصة بالنبيذ ”التربة التي يأتي منها (النبيذ) هي كائن حي، تحدث فيها كل أنواع العمليات المادية والبيولوجية والكيميائية“.

وقال جان ميشيل ديس، وهو صاحب مزرعة كروم مساحتها 27 هكتارا والذي يرعى الدورة، إن الطلاب سيتعلمون التمييز بين أنواع النبيذ استنادا "إلى الطاقة التي تجعلك تفرز اللعاب".

وسيدفع الطلاب 4950 يورو (6100 دولار)، وهي تكلفة مرتفعة مقارنة بالكثير من الدورات الأساسية التي تدرس بالمجان في الجامعات الفرنسية، ولكنها أقل من بعض دروس تذوق النبيذ التي لا تؤدي إلى مؤهل جامعي رسمي.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#فرنسا
#نبيذ

من عرب 48

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