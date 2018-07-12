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الأوديسة على لوح طيني هو الأقدم على ما يبدو

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 11:56

الأوديسة على لوح طيني هو الأقدم على ما يبدو
امقطوعة الأوديسة محفورةً على لوح طينيّ (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: مرح الأنوار

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية أوّل أمس، الثلاثاء، عن عثور فريق من الباحثين وعلماء الآثار اليونانيين والألمان على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، يُعتقد أنّها أقدم مقطوعةٍ معروفة من القصيدة الملحمية التاريخية الشهيرة "الأوديسة"، التي كتبها هوميروس.

وتضم اللوحة التي عثر عليها الباحثون 13 بيتًا من الأوديسة، وتشير التقديرات الأولية لهم أنّها قد تعود إلى ما قبل القرن الثالث الميلادي، أي إلى الحقبة الرّومانية، لكنّ تأريخ اللوحة لا يزال قيد البحث للتأكد منه، وفقًا لما قالته وزارة الثقافة اليونانية.

وتعدّ الأوديسة ثاني القصائد الكبيرة التي تُنسَب إلى هوميروس، بعد ملحمة "الإلياذة" المعروفة كأقدم عمل أدبيٍّ أنتجته الحضارة الغربية، لتتلوها الأوديسة التي تضمّ 12109 بيتًا شعريًّا، ويرجّح أنها كتبت في الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد.

وتحكي الأوديسة قصة ملك إيثاكا، أوديسيوس، عارضةً العقبات التي وضعها إله البحر "بوسيدون" في وجه أوديسيوس أثناء رحلة عودته من طروادة إلى بلاده، والتي استغرقت عشر سنوات.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الإلياذة
#الأوديسة
#اليونان
#طروادة
#هوميروس

من عرب 48

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