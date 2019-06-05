حملة حكومية في جبل إيفرست لإزالة الجثث وتنظيف القمامة

كشفت حملة استكشافية حكومية من نيبال، إلى جبل إيفرست، أنه قد تمت إزالة 11 ألف كيلوغرام من القمامة، وأربع جثث من أعلى جبل في العالم، وفق ما صرح به مسؤولون.

وقال مسؤول بوزارة السياحة النيبالية، اسمه دندورا غيميري، اليوم الأربعاء، إن عمال النظافة أمضوا أسابيع على سفوح جبل إيفرست لجمع أغلفة أطعمة، وعلب، وزجاجات، وأسطوانات أكسجين فارغة.

وتم نقل بعض النفايات للعاصمة كاتماندو، وسلمت لشركات إعادة تدوير في حفل أقيم اليوم الأربعاء، بعد انتهاء حملة التنظيف رسميا.

وقد وصف المسؤولون المهمة بالناجحة، لكنهم ذكروا أن المزيد من القمامة لا يزال هناك حاجة لإزالتها من إيفرست.

ويذكر أن مئات المتسلقين والمرشدين والحمالين يقضون أسابيع في إيفرست، كل ربيع من كل عام، لكن يخلّفون وراءهم أكوامًا من القمامة.