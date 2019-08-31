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"رادار الضجيج" أحد الحلول لتقليل الأصوات العالية بأحياء باريس

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 08:55

"رادار الضجيج" أحد الحلول لتقليل الأصوات العالية بأحياء باريس
(pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

في المستقبل القريب، قد يصبح هدير الدراجات النارية، التي تعبر بأصوات ضجيج محركاتها الأحياء السكنية في العاصمة الفرنسية، باريس أمرًا من الماضي؛ إذ باشر أحد أحياء باريس تجربة لنظام رادار جديد يمكنه تحديد مكان انبعاث الأصوات العالية من المركبات وتغريمها.

ويطلق رئيس البلدية على النظام الجديد اسم "رادار الضجيج" وتم تركيبه على عمود للإنارة في وسط بلدة فيلنوف لو روا قرب مطار أورلي في باريس.

وقال رئيس البلدية، ديدييه جونزاليس، إن تفعيل النظام سيتم فور التصديق على مشروع قانون حكومي جديد يسمح باستخدام مثل تلك الأنظمة. وستربط البلدة التسجيلات الصوتية بكاميرات المراقبة الأمنية التابعة للشرطة بما يسمح للنظام بفرض غرامات بشكل تلقائي على المخالفين.

وأضاف جونزاليس "الضجيج يعتبر من سموم الحياة الحديثة ومشكلة صحية كبرى، وتؤذي الناس مثلما يؤذيهم التدخين السلبي".

ولدى فرنسا بالفعل تشريع يحد من الضجيج الصادرة عن المركبات لكن من الصعب تطبيقه بسبب اعتماد ذلك على ضبط الشرطة لمرتكبي المخالفات بشكل فردي.

 


#فرنسا
#رادار الضجيج
#الدراجات النارية

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