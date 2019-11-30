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الرئيس البرازيلي يتهم دي كابريو بتمويل حرائق غابات الأمازون

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 09:35

الرئيس البرازيلي يتهم دي كابريو بتمويل حرائق غابات الأمازون
ليوناردو دي كابريو (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

اتّهم الرّئيس البرازيلي جايير بولسونارو نجم هوليوود ليوناردو ديكابريو بتمويل حرائق غابات الأمازون المطيرة الّتي أثارت قلقًا دوليًّا، وذلك خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة أمس، الجمعة.

وجاء أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني تعليقًا على ما يبدو على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه ديكابريو.

ونفى الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه مساهمة من ديكابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء. وقال بولسونارو خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة: "ليوناردو ديكابريو رجل رائع أليس كذلك؟ أعطى أموالا لحرق الأمازون".

ونفى ديكابريو تبرعه للصندوق العالمي للحياة البرية. وقال في بيان إن "شعب البرازيل يعمل على إنقاذ تراثه الطبيعي والثقافي"، مضيفًا أنّ "ولكن لم نمول المنظمات المستهدفة على الرغم من استحقاقها الدعم".

ويعد ديكابريو من المدافعين بقوة عن مكافحة التغير المناخي وتحدث مرارا عن قضايا بيئية ومن بينها حرائق غابات الأمازون. وتعد مؤسسته التي تركز على المشروعات التي "تحمي الحياة البرية المعرضة للخطر من الانقراض" جزءا من مؤسسة "تحالف الأرض" أو "إيرث الاينس".


#جايير بولسونارو
#ليوناردو دي كابريو
#حرائق غابات الأمازون

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