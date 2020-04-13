الهند تعاقب سياحا لخرقهم حظر التجول بكتابة "أنا آسف" 500 مرة

عاقبت الشرطة الهندية، أمس الأحد، عشرة سياح أجانب لخرقهم لتدابير حظر التجول، والخروج للتنزه في أحد شوارع مدينة ريشيكيش شمالي البلاد، وذلك عبر إرغامهم على كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة.

وأوضح مسؤول الشرطة المحلية في المدينة الواقعة بالقرب من جبال الهيمالايا، فينود شارما، أنهم ألقوا القبض على السياح أثناء توجههم إلى أحد الأديرة البوذية التي اختارتها فرقة "بيتلز" البريطانية الشهيرة عام 1968 لتمضية فترة استراحة روحانية، ثم أرغموهم على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف" 500 مرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في الهند في نهاية آذار/ مارس، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات كالمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية.

وتميّزت الشرطة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة بطرقها الممتعة في كثير من الأحيان لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ عاقبت المخالفين لتدابير الحجر ومنع حظر التجول في بعض الولايات بإرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة، أو كتابة عبارات الاعتذار مرات عديدة، لكنها اختارت في ولايات أخرى التعدي على المخالفين جسديًا.

ويُتوقَّع أن يمدد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التدابير التي فرضتها الحكومة قبل أسبوعين للتصدي لانتشار الفيروس في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسبة، والتي حُددت في البداية بثلاثة أسابيع ظنًا من المسؤولين بأنها ستكون كافية.

وسجلت الهند حتى الآن 8300 إصابة بوباء كورونا المستجد، وارتفعت حصيلة الوفيّات إلى 273 حالة.