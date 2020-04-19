رجل أعمال روسي يستغل أزمة كورونا ويصبح عامل توصيل

بعد أن أصابه الملل جراء الحجر الصحي، والإغلاق الذي فرضته السلطات الروسية، قرر رجل أعمال روسي، سيرغي نوكوفني، أن يصبح عامل توصيل، وذلك بسبب ازدهار عمل توصيل الوجبات خاصة في هذه الأوضاع الراهنة.

وقال سيرغي نوكوفني (38 عاما) إنه لم يخسر نشاطه وإنه التحق بالعمل في إحدى شركات التوصيل الكبرى لأنه أراد "النظر للحياة من زاوية مختلفة" والخروج وسط القيود المفروضة على الحركة.

وأمرت السلطات في العاصمة الروسية معظم أبناء المدينة ممن لا يعملون في صناعات حيوية بالبقاء في منازلهم في مسعى لكبح جماح تفشي فيروس كورونا، بحيث تسمح السلطات فقط بزيارة الصيدليات والمتاجر القريبة

وزاد الطلب على خدمات التوصيل، بينما يعاني المصابون بفيروس كورونا من أعراض طفيفة أو متوسطة في الغالب، فإن مضاعفات أخرى مثل الالتهاب الرئوي قد تعرض حياتهم للخطر.

وقال نوكوفني إنه يسير عشرين كيلو متر يوميا في المتوسط لتوصيل وجبات الطعام، وهو رجل أعمال الذي عاد لروسيا العام الماضي بعد قضاء اثني عشر عاما في الصين، يجني ما بين ألف وألف وخمسمائة روبل يوميا (13- 20 دولارا) من عمله كعامل توصيل، ويقول نوكوفني إن شركته التي تعمل في مجال الاستشارات كانت تحقق نحو مليوني دولار سنويا.

وأضاف أن وظيفته الجديدة توفر له فرصة ممارسة النشاط البدني الذي افتقده بشدة جراء الإغلاق، كما أنها تبعده قليلا عن التصفح المستمر لمواقع الإنترنت، وقال إنه تعجب لعدم ملاحظة المواطنين لعمال التوصيل رغم زيهم الأصفر البراق.