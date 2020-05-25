  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

نفوق تمساح هتلر في حديقة حيوان موسكو

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 15:57

نفوق تمساح هتلر في حديقة حيوان موسكو
التمساح ساترن (تويتر)
عرب ٤٨

أعلنت حديقة حيوان موسكو في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، نفوق التمساح الأميركي ساترن، الذي يُعتقد أنه كان مملوكًا للزعيم النازي أدولف هتلر، الجمعة الماضية، عن عمر 84 عامًا.

وقالت الحديقة في بيان صدر عنها لاحقًا أن التمساح وُلد في ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة، ثم أُهدي لحديقة حيوان برلين التي هرب منها بعد قصفها خلال الحرب العالمية الثانية، ليعثر عليه جنود بريطانيون عام 1946 ويسلّموه للسوفييت.

وأضافت أن "الأصوات التي تدعي امتلاك هتلر للتمساح ضمن مجموعته الحيوانية تعالت فور تسلُّم السوفييت له، لا سيما وأنه جرى تصوير هتلر في الدعاية النازية باعتباره محبًا للحيوانات عمومًا، ولكلبه بلوندي خصوصًا".

وذكرت الحديقة أنها "حظيت بشرف الاحتفاظ بساترن لمدة 74 عامًا، وحاولت توفير أقصى قدر ممكن من العناية والحذر"، موضحةً أن "الحيوانات ليست متورطة في الحرب والسياسة، ومن العبث إلقاء اللوم عليها عن خطايا البشر".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#التمساح ساترن
#أدولف هتلر
#السوفييت
#حديقة حيوان موسكو
#الحرب العالمية الثانية

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا
نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا

2020-05-24

خلاف بين رجال الدين في إيران حول موعد عيد الفطر
خلاف بين رجال الدين في إيران حول موعد عيد الفطر

2020-05-24

هل أضرّتكم كورونا ماليا؟ هؤلاء ضاعفوا ثرواتهم بسببها!
هل أضرّتكم كورونا ماليا؟ هؤلاء ضاعفوا ثرواتهم بسببها!

2020-05-23

الأكثر قراءة

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

2020-05-24
نتنياهو يمثل للمحاكمة:

نتنياهو يمثل للمحاكمة: "استهدافي شخصي وسياسي"

2020-05-24
بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

2020-05-24
مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

2020-05-24
البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

2020-05-24