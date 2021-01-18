إحدى مقتحمي الكابيتول شابّة سرقت حاسوب بيلوسي وسعت لبيعه!

عرب ٤٨/ أ ف ب

سرقت شابّة شاركت في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، الحاسوب المحمول الخاصّ لرئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بحسب شكوى قُدّمِت مساء أمس الأحد، إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وبحسب الشكوى، فإنّ الشابة كانت تخطط لبيع الحاسوب لوكالة تجسس روسية، فيما لفت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه يواصل التحقيق في الشكوى.

والهدف من الدعوى التي قدمت في وقت متأخر، أمام محكمة جزائية في واشنطن، هو اعتقال رايلي جون ويليامز من ولاية بنسلفانيا لأسباب أخرى من بينها "الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول".

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واعتمادًا على العديد من الصور ومقاطع الفيديو لاقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير، قال أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ ويليامز شوهدت بالقرب من مكتب بيلوسي.

وأفاد شاهد تم تعريفه في وثيقة المحكمة باسم "دبليو 1“، وزعم أنه "الشريك السابق لرايلي جون ويليامز"، أن ويليامز خططت لإرسال الكمبيوتر المحمول إلى صديق في روسيا لبيعه لدائرة المخابرات الأجنبية الروسية.

وجاء في الإفادة الخطية "أن هذا البيع فشل لأسباب غير معروفة، ولا يزال جهاز الكمبيوتر في حوزة ويليامز أو تخلصت منه".

ولم يتضح ما إذا كان جهاز محمول يعود لبيلوسي قد سُرق بالفعل، ولكن العديد من مقاطع الفيديو، تُظهر المرأة التي يُعتقد أنها ويليامز تطلب من آخرين اقتحموا المبنى، التوجه إلى الطابق العلوي.

وجاء في الشكوى أن والدة ويليامز في مدينة هاريسبرغ تعرفت على ابنتها في عدة صور للاقتحام، وقالت إنّ "ابنتها اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس (المنتهية ولايته،) دونالد ترامب".

وجاء في الشكوى، أنه بعد عودة ويليامز إلى المنزل، أعدت حقيبة وأخبرت والدتها أنها ستغادر "لمدة أسبوعين". وذُكر في الشكوى أنه "يبدو أن ويليامز فرّت".

وتم التعرف على عشرات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول واعتقالهم، بمساعدة صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال مبنى الكابيتول يخضع لإغلاق صارم عشية تنصيب جو بايدن رئيسًا يوم الأربعاء.