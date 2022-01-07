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اليابان: عشرات المصابين إثر أقوى تساقط للثلوج منذ 4 سنوات

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 15:03

اليابان: عشرات المصابين إثر أقوى تساقط للثلوج منذ 4 سنوات
تساقط الثلوج في العاصمة طوكيو ("أ ب")
عرب ٤٨/ وكالات

نُقل عشرات الأشخاص إلى المستشفيات بعد أن شهدت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى معدل تساقط للثلوج في السنوات الأربع الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الجمعة، عن إدارة الإطفاء في طوكيو قولها إن "215 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 9 و97 عامًا نقلوا إلى المراكز الصحية بعد أن انزلقوا وسقطوا بسبب الجليد والثلوج".

("أ ب")

وشهدت طوكيو التي يقطنها حوالي 14 مليون شخص سقوط نحو 10 سنتيمترات من الثلوج بحلول وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

("أ ب")

وانخفضت درجات الحرارة إلى 3.5 درجة مئوية تحت الصفر في طوكيو، وفقًا لسلطات الأرصاد الجوية.

وقالت الشرطة المحلية إن تساقط الثلوج تسبب في نحو 77 حادث مرور في المدينة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

("أ ب")

كما تسبب الطقس في تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة وتفاقم الازدحام وإلغاء بعض الرحلات في مطار هانيدا بطوكيو.

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#اليابان
#طوكيو
#تساقط الثلوج

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