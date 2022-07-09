من كينيا إلى ليبيا ومصر حتى فلسطين.. عيدٌ واحد وعبء اقتصادي مشترك

يحتفل ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، اليوم السبت، وهو أبرز أعياد المسلمين، وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات بينما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتسببت في مصاعب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يقول الكثيرون إنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الماشية من أجل طقوس الأضحية. أدى اليأس من تكلفة المعيشة إلى إضعاف التجارة المزدهرة عادة في الماعز والأبقار والأغنام.

وقال محمد نادر من سوق للماشية في مزار الشريف بشمال أفغانستان حيث تساوم عدد قليل من الرجال على خلفية ثغاء الأغنام "الكل يريد أن يضحي بحيوان باسم الله، لكنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم فقراء".

يحتفل العديد من المسلمين بالعيد الذي يستمر أربعة أيام من خلال طقوس ذبح المواشي وتوزيع اللحوم على الأسرة والأصدقاء والفقراء. في مخيم الشاطئ للاجئين في غرب مدينة غزة المحاصرة، اليوم السبت، اصطف الأطفال المتحمسون للحصول على الأمعاء والكوارع وهي هبة عزيزة لأولئك الذين لا يستطيعون شراء اللحوم.

(أ ب)

في أفغانستان التي تعاني من ضائقة مالية، عادة ما يكون هناك اندفاع لشراء الحيوانات الرئيسية قبل العطلة. لكن هذا العام، أدى التضخم العالمي المتسارع والدمار الاقتصادي بعد وصول طالبان للسلطة إلى جعل عمليات الشراء ذات الأهمية الدينية الكبيرة بعيدة عن متناول الكثيرين.

وقال محمد قاسم، وهو بائع ماشية أفغاني إنه "في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعت ما بين 40 إلى 50 رأسًا من الماشية. هذا العام، تمكنت من بيع اثنين فقط".

تضاعفت أسعار القمح واللحوم وانتشر الجوع لأن الحرب الروسية على أوكرانيا تعطل الزراعة وتقيد إمدادات الطاقة. أجبرت التكاليف الباهظة لأعلاف الحيوانات والأسمدة بائعي الماشية على رفع الأسعار.

من طرابلس في ليبيا التي مزقتها الحرب، تتطلع العائلات إلى العطلة بعد العامين الماضيين من الوباء وأكثر من عقد من الفوضى العنيفة. لكن الأسعار - التي تصل إلى 2100 دولار للأغنام - جعلت المشترين يتجولون في السوق المتربة بالقرب من الطريق السريع المرصع بالنخيل، متخوفين من عملية الشراء الكبرى.

وقال صبري الهادي "بصراحة الأسعار جنونية".

في سوق للماشية في قطاع غزة المحاصر، لم يكن هناك أي مشتر. قال بائعون إن "سعر علف الأغنام قفز أربعة أضعاف في الأسابيع الأخيرة".

قال أبو مصطفى وهو بائع أغنام في دير البلح وسط غزة، التي عانت طويلًا من البطالة والفقر المتفشي "حياتنا مليئة بالخسارة".

في شوارع رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كانت العائلات الفلسطينية تقلل من استهلاك المكونات الأخرى للعيد، عادة مجموعة من الأطباق، من سقط الذبيحة إلى كعك المعمول.

اشتكى بائع الفاكهة بليغ حمدي: "في مثل هذه الأيام، كان هناك طلب على الفواكه والحلويات والمكسرات أيضًا، ولكن كما ترون... لا أحد يقف ليشتري الآن".

سواء كان العيد فخما من عدمه، كانت هناك صلاة جماعية، مشهد مرحب به في معظم أنحاء العالم بعد سنوات من القيود المتعلقة بفيروس كورونا. احتشد المصلون في المساجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم السبت.

من كينيا إلى روسيا إلى مصر، صليت حشود من المصلين في صفوف متراصة.

قالت سحر محمد وهي تبتسم ابتسامة واسعة: "أشعر بسعادة كبيرة لأن كل هؤلاء جاءوا للصلاة. هناك حب وتقبل بين الناس".