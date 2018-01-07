كندا: تصادم طائرتين في مطار بتورونتو كاد يتسبب بكارثة

قالت هيئة مطار بيرسون، في كندا أول من أمس الجمعة، إنه تم إخلاء عشرات الركاب من طائرة في المطار بعد تصادم طائرة كان يجري سحبها بطائرة أخرى كانت متوقفة في المطار.

وأضافت الهيئة أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالتصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة "صن وينغ أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز" في الساعة 6:19 مساءً بتوقيت كندا.

وقالت شركة "وست غيت أيرلاينز" إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا، والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير.

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800" قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع "كانكون" المكسيكي وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وتظهر الصور اللهب على جناج الطائرة بعد الاصطدام، والأضرار التي لحقت بذيل الطائرة، قبل أن يتم إطفاؤه عبر خدمات الطوارئ في المطار.

وقالت شركة "صن وينغ" إنه لم يكن على متن طائرتها أي ركاب أو أفراد طاقم وقت وقوع التصادم، وإنه كان يجري سحبها.