  2. مجلة عرب 48

كندا: تصادم طائرتين في مطار بتورونتو كاد يتسبب بكارثة

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 14:42

كندا: تصادم طائرتين في مطار بتورونتو كاد يتسبب بكارثة
مطار بيرسون، في كندا
عرب ٤٨ - وكالات
تحرير : نايف صباح

قالت هيئة مطار بيرسون، في كندا أول من أمس الجمعة، إنه تم إخلاء عشرات الركاب من طائرة في المطار  بعد تصادم طائرة كان يجري سحبها بطائرة أخرى كانت متوقفة في المطار.

وأضافت الهيئة أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالتصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة "صن وينغ أيرلاينز" و"وست جيت أيرلاينز" في الساعة 6:19 مساءً بتوقيت كندا.

وقالت شركة "وست غيت أيرلاينز" إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا، والطاقم المؤلف من ستة أفراد على متن الطائرة بخير.

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800" قد وصلت للتو إلى تورنتو قادمة من منتجع "كانكون" المكسيكي وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وتظهر الصور اللهب على جناج الطائرة بعد الاصطدام، والأضرار التي لحقت بذيل الطائرة، قبل أن يتم إطفاؤه عبر خدمات الطوارئ في المطار.

وقالت شركة "صن وينغ" إنه لم يكن على متن طائرتها أي ركاب أو أفراد طاقم وقت وقوع التصادم، وإنه كان يجري سحبها. 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كندا
#مطار بيرسون
#تصادم طائرة

كندا: تصادم طائرتين في مطار بتورونتو كاد يتسبب بكارثة

كندا: تصادم طائرتين في مطار بتورونتو كاد يتسبب بكارثة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

5 حيوانات بدائرة الخطر ويعتبر انقراضها كارثة
5 حيوانات بدائرة الخطر ويعتبر انقراضها كارثة

2018-01-06

ألمانيا: دعوات لتأسيس هيئة لبحث شكاوى الممثلات من التحرش
ألمانيا: دعوات لتأسيس هيئة لبحث شكاوى الممثلات من التحرش

2018-01-05

طفل ينجو من 4 أسماك قرش على شاطئ الباهاما
طفل ينجو من 4 أسماك قرش على شاطئ الباهاما

2018-01-05

الأكثر قراءة

معارضة سعودية مصرية لعقد قمة عربية طارئة بشأن القدس

معارضة سعودية مصرية لعقد قمة عربية طارئة بشأن القدس

2018-01-06
استقبال ثيوفيلوس بالأحذية والبيض ببيت لحم عشية العيد

استقبال ثيوفيلوس بالأحذية والبيض ببيت لحم عشية العيد

2018-01-06
مصر وافقت على إعلان ترامب سرًا والمخابرات أمرت الإعلام بالترويج له

مصر وافقت على إعلان ترامب سرًا والمخابرات أمرت الإعلام بالترويج له

2018-01-06
حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء

2018-01-06
السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

2018-01-06