الشرطة الفرنسية تستعيد الجواهر المسروقة من فندق ريتز باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الجمعة، أنها استعادت كل الجواهر التي سرقها لصوص من متجر في فندق ريتز باريس الفاخر.

وكان ثلاثة لصوص مسلحون بالفؤوس قد نفذوا جريمة السطو في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء في الفندق الذي يقع وسط باريس في ساحة فندوم قرب وزارة العدل.

لكن الشرطة اعتقلت اللصوص الثلاثة وجميعهم في سن الثلاثين عاما تقريبا بعد محاصرتهم في مبنى، وألقى الثلاثة بعض المسروقات على شريكين آخرين كانا ينتظران بالخارج وهرب الشريكان بسيارة ودراجة نارية.

لكن حقيبة بها بعض المسروقات سقطت من سائق الدراجة النارية بعدما صدم أحد المارة.

وقال المصدر المطلع على التحقيق "بوسعي تأكيد العثور على كل الجواهر المسروقة في الحقيبة التي استعادها أفراد الشرطة".

وعثر على السيارة على بعد 20 كيلومترا شمالي باريس.

وكانت قيمة للمسروقات أعلنت في السابق، وهي 4.5 مليون يورو (5.42 مليون دولار) تشير إلى القيمة الإجمالية للمجوهرات المعروضة في المتجر.

وافتتح فندق ريتز باريس الذي يملكه الآن الملياردير المصري محمد الفايد عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع صديقها دودي الفايد ابن محمد الفايد.

ونزل مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل والمؤلف مارسيل بروست كما كان يرتاده الكاتب الأميركي الشهير إرنست هيمنجواي.

وفي كانون الأول/ديسمير، تمكن رجل من تبديل ألماستين وخاتمين قيمتها 5.5 مليون يورو داخل متجر مجوهرات بقطع أخرى زائفة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 وقعت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان ضحية جريمة سطو على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من فندق ريتز باريس وسرقت منها مجوهرات بملايين الدولارات.

وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط العاصمة باريس حيث يقع فندق ريتز.