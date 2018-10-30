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ألمانيا: محاكمة ممرض بقتل 100 مريض بشكل متعمد

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 10:22

ألمانيا: محاكمة ممرض بقتل 100 مريض بشكل متعمد
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

يخضع الممرض الألماني، نيلز هويغل، الذي يقضي حكما مؤبدا لإدانتهبقتل مريضين، للمحاكمة مجددا، بعد أن اتهم بقتل 100 مريض آخر خلال عمله في مستشفيين بألمانيا.

وتبدأ جلسة محاكمة هويغل، اليوم الثلاثاء، في مدينة أولدنبورغ شمال غربي ألمانيا، لقتله المرضى عن طريق أزمات قلبية مُفتعلة. 

واتهم هويغل بقتل هؤلاء خلال فترة عمله بمستشفى في أولدنبورغ بين عامي 1999 و 2002، وفي مستشفى آخر بمدينة دلمنهورست القريبة بين عامي 2003 و2005. 

وكان أدين هويغل عام 2015 بقتل مريضين ومحاولة قتل اثنين آخرين، وخلال هذه المحاكمة، قال إنه تسبب عن عمد في حدوث أزمات قلبية لحوالي 90 مريضا في دلمنهورست لأنه كان يستمتع بشعور قدرته على إعادة إنعاشهم. 

وأخبر  المحققين في وقت لاحق إنه قتل مرضى آخرين في أولدنبورغ، مما دفع السلطات إلى التحقيق بحالات مئات الوفيات للمرضى في تلك الفترة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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