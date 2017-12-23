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الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 17:32

الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة
التحضيرات للمسيرة ("the amazing Nazareth")
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شارك الآلاف من أهالي مدينة الناصرة والمنطقة، بمسيرة الميلاد الـ35 التقليدية التي تقدمها رجال الدين والقيادات السياسية ورئيس وأعضاء البلدية.

وانطلقت المسيرة التي تنظمها جمعية موكب الميلاد بالتعاون مع البلدية، من مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب إلى الشارع الرئيسي بولس السادس، لتحط في منطقة الكنائس.

وتأتي المسيرة احتفالا بميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام، وترمز إلى مسيرة مريم العذراء والقديس يوسف قبل ألفي عام من مدينة البشارة الناصرة إلى مدينة المهد بيت لحم.

وتقدم المسيرة العديد من المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام ولفيف من الشخصيات الرسمية والدينية، وكذلك الفرق الكشفية ووفود عن المدارس الأهلية والنوادي ومؤسسات المدينة الدينية والبلدية، ورافق المسيرة العديد من السيارات المزينة بالأعلام والبالونات.

وانتهت المسيرة باحتفال كبير في منطقة الكنائس، ألقيت فيه كلمات التهنئة بالعيد من قبل المطارنة ورجال الدين ورئيس بلدية الناصرة، فيما أسمعت التراتيل الميلادية وأطلق الألعاب النارية.

وقال رئيس بلدية الناصرة علي سلام: "هذه المسيرة اصبحت تقليدا نصراويا بهيجا، بدأ منذ عشرات السنين والتي تدخل الفرح والغبطة والبهجة إلى قلوب ونفوس أهل الناصرة مسلمين ومسيحيين، وهذا اللقاء يزيد من وحدة وتلاحم أبناء الناصرة، وبلدية الناصرة دائما ستعمل على المشاريع والبرامج التي تدخل الفرحة والبهجة إلى قلوب المواطنين، وأتقدم من هنا إلى العالم المسيحي وأهل بلدي الناصرة بأسمى التهاني بمناسبة عيد الميلاد".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#مسيرة الميلاد
#المسيح

الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة

الآلاف يشاركون بمسيرة الميلاد بالناصرة

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