الزرازير: اعتقال سائق بشبهة دهس الطفل المرحوم غريفات

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، في طلب الشرطة تمديد اعتقال سائق بعد اعتقاله، أمس، بشبهة دهس الطفل أحمد موسى غريفات (10 أعوام) من قرية الزرازير والتسبب بمصرعه.

ويستدل من ادعاء الشرطة أن "حادث الدهس خلفيته جنائية حيث ترجح التحقيقات الأولية أن يكون السائق المشتبه به حاول الاصطدام بمجموعة من الأهالي على خلفية شجار أو جدال تطور في القرية الأمر الذي أسفر عن إصابة الطفل بصورة حرجة توفي متأثرا بها في مستشفى 'هعيمك' في العفولة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وتسود قرية الزرازير أجواء من الحزن الشديد بعد مصرع الطفل.