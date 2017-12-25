يافا: تسريح مشتبه في انفجار محل مواد البناء

أطلقت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الإثنين، سراح مالك محل مواد البناء، يوسف سواعد، المشتبه به بالضلوع في انفجار وانهيار المبنى الذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص في يافا بتاريخ 27.11.2017.

وسرحت المحكمة المشتبه به إلى الحبس المنزلي، بشروط مقيدة، بعد أن مددت اعتقاله 5 مرات متتالية وكانت قد وجهت له شبهة وقوفه من وراء الانفجار على خلفية جنائية، وادعت الشرطة أن "المشتبه به قام بإضرام النار في المحل من أجل تعويضات مالية".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، وليد كبوب، لـ"عرب 48" إنه "منذ اليوم الأول ونحن في الدفاع نعلم أن موكلنا بريء وفق الشبهات التي نسبت إليه، وهو أنكر كل ما نسب له، جملة وتفصيلا، منذ اليوم الأول لاعتقاله".

وأضاف أن "النيابة العامة جمعت أدلة كثيرة، لكن كل هذه الأدلة لم تثبت أن لموكلي أي ضلع بعملية الانفجار، وكانت الشبهات مضخمة جدا ليس إلا'.

وختم محامي الدفاع بالقول إن "الملف معقد جدا، وفترات التمديد جاءت لأن الملف كان فيه إجراءات تحقيق كثيرة، إلا أن كل ما نسب لموكلي لا أساس له، وأفرج عنه اليوم وأحيل للحبس المنزلي".

يذكر أنه لقي ثلاثة شبان عرب مصارعهم إثر الانفجار، وهم علي أبو جامع من الطيبة (22 عاما)، ريمون خوري من يافا (18 عاما) ومحمد ياسين من طولكرم (35 عاما).