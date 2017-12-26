عرابة: مسيرة مشاعل نصرة للقدس اليوم

تُنظم في مدينة عرابة البطوف مساء اليوم الثلاثاء، الساعة السادسة والنصف، مسيرة مشاعل قٌطرية نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وتصديا لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والإيعاز بنقل سفارته إلى القدس، متنكرا لحقوق سكان البلاد الأصليين المتجذرين في أرضهم ومنحازا إلى جانب المهاجرين حديثا إلى البلاد.

ودعا حزب "الوفاء والإصلاح" المواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد للمشاركة الواسعة في المسيرة.

وتنطلق المسيرة من أمام المسجد القديم في عرابة، لتجوب شوارع المدينة، وترفع فيها الشعارات المناهضة للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.