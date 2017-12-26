انطلقت مسيرة مشاعل حاشدة بعد صلاة العشاء، اليوم الثلاثاء، من أمام مسجد عرابة الكبير، نصرة لمدينة القدس المحتلة، ورفضا للاعتراف الأميركي بالمدينة العربية عاصمة لإسرائيل، وقرار ترامب بنقل سفارة بلاده إليها.

وحمل المشاركون في المسيرة التي شارك فيها المئات من أبناء عرابة والمنطقة، شعارات منددة بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقدانها شرعية الوساطة في أي مفاوضات مستقبلية تجمع الاحتلال بالسلطة الفلسطينية، وصولا إلى إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، كما ردد المتظاهرون شعارات "الحرية للقدس والمسجد الأقصى".

هذا وجابت المسيرة شوارع مدينة عرابة، وسط هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، وصولا إلى المفرق الرئيسي للمدينة، حيث يقام مهرجان خطابي تلقى خلاله كلمات لقيادة حزب الإصلاح والوفاء، والذي دعا إلى المسيرة.

وقال الشيخ حسام أبو ليل في كلمته، "إننا هنا نؤكد ما تؤكده كل ذرة تراب في القدس العربية الإسلامية الفلسطينية، بل هو حق مقدس فالقدس عاصمة فلسطين الأبدية، وجاء قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة لصفع المتمردين على حقنا المقدس، صفعة في وجه ترامب وأميركا ومن معهم من دول صغرى لا تساوي مجتمعة عدد سكان محافظة جنين في فلسطين".

وأضاف أن "شعبنا لا يسكت عن حقه وكذلك الشعوب العربية والإسلامية التي يجب أن تواصل نصرتها للقدس حتى تتحرر"، وحذر أبو ليل من "المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، خاصة بعد افتتاح كنيس تحت المسجد من خلال أنفاق يحفرها الاحتلال، آن الأوان لأخذ زمام أمورنا بأيدينا وإنهاء الدور الأميركي، القدس محتلة وسيأتي يوم حريتها وتفرح الأمة بل الإنسانية جمعاء بانتصار القدس"، وختم كلمته بمطالبة السلطة الفلسطينية بإعلان "موت أوسلو العار".