إدانة مزلفسكي من الشبلي - أم الغنم بالتواصل مع داعش

أدانت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، فلانتين مزلفسكي (40 عاما) من قرية الشبلي - أم الغنم، بتهمة "الاتصال مع عميل أجنبي، ومحاولة الخروج إلى دولة معادية، وعرقلة الإجراءات القضائية".

وكان مزلفسكي قد وصل إلى البلاد عام 1996 من روسيا البيضاء، وأعلن إسلامه في العام 2000، واعتقل قبل نحو عام بشبهة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، وإجراء مراسلات مع عناصر من التنظيم في دول عربية.

وبحسب لائحة الاتهام، وخلال العام الماضي، استخدم مزلفسكي مجموعة "خليفة" في تطبيق الرسائل "تلغرام" التي تضم عضوية داعمي داعش من أصول روسية، وعبر عن رغبته بالانضمام إلى صفوف التنظيم.

وجاء أيضا أن ناشطا في تنظيم داعش طلب منه التوجه إلى تركيا، حيث سيساعده في عبور الحدود إلى سورية، بيد أنه منع من السفر بعد التحقيق الذي أجري معه في مطار اللد.

وبعد نحو 10 أيام من منعه من السفر، أجرى اتصالا مرة أخرى عن طريق "تلغرام" مع شخص من أصول شيشانية، وطلبه منه محو كافة المراسلات من الهاتف الخليوي والمضامين المرتبطة بداعش، وذلك بهدف تمويه نيته في الانضمام للتنظيم. بحسب لائحة الاتهام.

وادعت لائحة الاتهام، أن مزلفسكي عبّر، قبل اعتقاله، عن رغبته المتزايدة في الانضمام لداعش، ودأب على مشاهدة الأشرطة المصورة والاستماع لأغاني التنظيم، كما انضم إلى مجموعات مختلفة على شبكة التواصل الاجتماعي، وكان من خلالها على تواصل مع ناشطي وداعمي داعش في البلاد وفي العالم.

وبحسب لائحة الاتهام أيضا، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية ظلت تتابع مزلفسكي، وفي تموز/يوليو 2016 تم استدعاؤه للتحقيق، والتأكيد أمامه على أن تنظيم داعش هو تنظيم غير قانوني. وفي تشرين أول/أكتوبر من العام نفسه قرر محاولة التوجه إلى سورية مرة أخرى. وأجرى اتصالا بواسطة تطبيق "زيلو" مع شخص يدعى "أبو عبد الله"، وأبلغه بنيته الانضمام للتنظيم والقتال في صفوفه. وبعد نحو شهر كان على اتصال مع شخص يدعى "أبو ركان"، والذي عرض نفسه كناشط في صفوف داعش في سيناء. وبعد وقت قصير تم اعتقاله.