"القدس عاصمة فلسطين": أمسيات وتظاهرات نهاية الأسبوع

تتواصل الخطوات الاحتجاجية في البلاد في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المزمع أن تحتضن بلدات عديدة، أمسيات وتظاهرات احتجاجية مناصرة للقدس نهاية الأسبوع الجاري.

وفي يوم الخميس، تنظم اللجنة الشعبية في رهط أمسية "القدس لنا"، وذلك في قاعة المركز الجماهيري عند الساعة الخامسة مساء.

وفي يوم الجمعة، ستقام تظاهرة رفع شعارات على دوار غسان كنفاني بمدينة عكا عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بدعوة من اللجنة الشعبية.

كما ستقام تظاهرة رفع شعارات أخرى في اليوم ذاته على مفرق الجميجمة، غربي مدينة سخنين، عند الساعة الثالثة عصرا، بدعوة من اللجان الشعبية في عرابة ودير حنا وسخنين.

أما في يوم السبت، ستقام أمسية "نصرة القدس" بقرية البعنة عند الساعة السابعة مساء، بحضور رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ د. عكرمة صبري، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية.