النقب: مصرع طفل تحت عجلات جرار قاده والده

قالت مصادر طبية إن طفلًا لقي مصرعه قرب شقيب السلام تحت عجلات جرار زراعي، واضطر الطاقم الطبي لإعلان وفاته على الفور بعد أن وصل إلى المركز بدون أي إشارة إلى بقائه على قيد الحياة.

وبحسب المصادر الطبية، تعرض الطفل الذي لم يبلغ عامه الثاني بعد إلى الدهس من قبل جرار، وعند وصوله إلى المركز الطبي تبين أنه أصيب في مواضع كثيرة من جسمه وتلف في أجهزته الحيوية وقد فارق الحياة.

وقالت الشرطة إن والد الطفل هو من كان يقود الجرار الزراعي الذي دهس الطفل، وإن أسباب الحادث لا زابت قيد التحقيق.

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