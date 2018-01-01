الزرازير: اتهام شابين بإطلاق النار في منطقة مأهولة

قدمت النيابة العامة للمحكمة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 18 و20 عاما من قرية الزرازير، على خلفية ضلوعهما بإطلاق النار في منطقة مأهولة ومكتظة.

كما تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 23.12.2017 وقع شجار عنيف بين أفراد عائلة من قرية الزرازير على خلفية انتخابات السلطة المحلية".

كما جاء فيها أنه "خلال الشجار تجمهر مواطنون من القرية في المكان، وفي أعقاب ذلك وقع حادث دهس راح ضحيته الطفل أحمد موسى غريفات (10 سنوات) أثناء تواجده بين المتجمهرين".

وأضافت لائحة الاتهام أن "المتهمين وصلا إلى منطقة مأهولة بالسكان وبحوزتهما سلاح مزود بالذخيرة، حيث أقدم أحدهما على إطلاق النار نحو المتجمهرين حتى حاول المارة نزع السلاح منه، بيد أن المتهم الثاني نجح في استعادة السلاح منهم، ثم لاذا بالفرار من المكان".