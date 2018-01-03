أم الفحم: سرقة مليون شيكل في سطو مسلح على محل صرافة

أقدم لصوص على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل صرافة في حي المحاميد بمدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتمكن اللصوص من سرقة مبلغ يقدر بنحو مليون شيكل، ثم لاذوا بالفرار من المكان.

وأقدم الجناة على إطلاق النار في الهواء وباتجاه سيارة خصوصية في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتسود مدينة أم الفحم أجواء من الغضب في أعقاب تكرار حوادث العنف والسرقة، وسط تقاعس الشرطة عن وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.