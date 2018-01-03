إطلاق نار في الناصرة وعين ماهل

أطلق جناة فجر اليوم، الأربعاء، النار في جريمتين منفصلتين على منزل مواطن في مدينة الناصرة ومنزل وسيارة مواطن في بلدة عين ماهل.

وفي التفاصيل، جرى إطلاق النار على منزل مواطن (65 عاما) في الحي الشرقي بالناصرة، دون وقوع إصابات إلا أنه تسبب بأضرار مادية. وجرى إطلاق النار، على ما يبدو، على خلفية نزاع عائلي.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة وتم اعتقال مشتبهين (19 و20 عاما) من الناصرة، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد اعتقالهما.

وجرى في عين ماهل إطلاق نار، فجر اليوم، على منزل وسيارة مواطن (47 عاما) ولم يبلغ عن إصابات إلا أنه تم إلحاق أضرار بالسيارة والمنزل، في حين لم تعرف الخلفية بعد.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.