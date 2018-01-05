حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

يكون الجو اليوم، الجمعة، ماطرا وعاصفا من شمالي البلاد وحتى شمال النقب، ويخشى من حدوث فيضانات، كما تهب رياح لقوية، وتتساقط الثلوج في جبل الشيخ.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة كالتالي: الجولان السوري المحتل 9 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 11 – 9، صفد 8 – 7، طبرية 13 – 11، الناصرة 11 – 7، يافا 15 – 12، القدس 9 – 8، عسقلان 15 – 13، عين جدي (البحر الميت) 22 – 14، بئر السبع 14 – 10، أم رشرش (إيلات) 22 – 12.

ويتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية حتى غربية تتراوح سرعتها ما بين 40 حتى 60 كيلومترا في الساعة.

ويكون البحر هائجا ومائجا، ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين ونصف وحتى ثمانية أمتار.

وفي جنوبي النقب يكون الجو ضبابيا مصحوبا بعواصف رملية محلية وأمطار محلية. وبعد ساعات ظهر اليوم يتوقع أن تتساقط الأمطار في الجنوب، ويخشى من حدوث فيضانات.

أما نهار السبت، فمن المحتمل أن تتساقط أمطار محلية متقطعة من الشمال وحتى النقب. ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويتوقف هطول الأمطار في ساعات المساء، بينما تهب رياح غربية حتى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كيلومترا في الساعة.

ويكون البحر مائجا في ساعات صباح السبت، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار في ساعات الصباح، ومترين ونصف في ساعات ما بعد الظهر.

ويوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا حتى لطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الإثنين، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم.