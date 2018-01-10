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مجلس مجد الكروم يقر ميزانيته للعام 2018

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 11:25

مجلس مجد الكروم يقر ميزانيته للعام 2018
جلسة لمجلس محلي مجد الكروم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أٌقر مجلس محلي مجد الكروم ميزانيته للعام 2018 والتي بلغت أكثر من 87 مليون شيكل، وذلك في الجلسة الشهرية التي عقدت، الليلة الماضية.

وبعد عرض الميزانية من قبل رئيس المجلس، سليم صليبي، قام 6 أعضاء بالتصويت لصالحها، في حين تغيب عن الجلسة القائم بأعمال الرئيس، يوسف مناع، بسبب وفاة والدته إلى جانب أعضاء المعارضة باستثناء حمود حمود.

وكان مجلس مجد الكروم قد حاز، مؤخرا، على ميزانية بقيمة أكثر من 18 مليون شيكل، وذلك بعد اختياره من بين السلطات المحلية المتميزة.

وقال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لـ"عرب 48"، إن "الميزانية تبلغ قيمتها 87 مليون و150 ألف شيكل، حيث تم المصادقة عليها بإجماع المشاركين في الجلسة".

وأضاف أن "الميزانية تلبي كافة احتياجات القرية، مع الإشارة إلى أنه في سلم أولوياتها قسم التربية والتعليم بالإضافة إلى قسم الرفاه الاجتماعي وتقوية شارع 85 القديم من الناحية الاقتصادية إلى جانب التخطيط والبناء".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجلس محلي مجد الكروم
#مجد الكروم
#ميزانية 2018

من عرب 48

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