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الزبارقة يقدم طلبا لتحويل ميزانيات لترميم المدارس في اللقية

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 09:09

الزبارقة يقدم طلبا لتحويل ميزانيات لترميم المدارس في اللقية
جولة في مدارس قرية اللقية، أمس
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

*انتهاء الإضراب في مدارس اللقية بعد تعهد المجلس بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة

أجرى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، جولة في مدارس قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، للاطلاع عن كثب على أوضاع المدارس، في وذلك في أعقاب الإضراب المفتوح الذي أعلنته لجنة أولياء أمور الطلاب في القرية احتجاجا على تردي البنى التحتية والمرافق المتهالكة في المدارس في القرية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" مساء أمس، الأحد.

وأضاف البيان أن "النائب الزبارقة قام برفقة عامر الطلالقة، مندوب لجان أولياء الأمور، بمعاينة المدارس، وقال إنه شاهدت أسلاك كهرباء مكشوفة تشكل خطرا على سلامة الطلاب والطالبات، تسرب مياه وقمامة ملقاة في المدارس والأمر يستعدي العمل الفوري لإزالة وتصليح الأعطاب في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية المسيرة التعليمية".

وأكد البيان أن "النائب الزبارقة اجتمع مع رئيس المجلس المحلي في اللقية، سالم أبو عايش، وبحثا سبل إنهاء الإضراب. من جانبه أشار أبو عايش إلى أن المجلس تقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لرصد ميزانية خاصة لترميم مدرستين في اللقية إلا أن الوزارة رفضت الطلب بحجة نفاذ الميزانية. وعلى أثر الحديث مع أبو عايش قام النائب الزبارقة بالتواصل مع مديرة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم، عاميرا حاييم، والتي أبلغته أن الميزانيات المرصودة لمدارس اللقية نفذت.

بعد ذلك، اتصل النائب الزبارقة بالمدير العام للوزارة، شموئيل أبوآب، وطالبه بتوفير الميزانية اللازمة لحل الأزمة الراهنة والذي من جانبه تعهد بمعالجة الموضوع وإحالة الطلب إلى نائب المدير العام والذي قال بدوره إنه لم يستلم أي طلب من المجلس".

وختم البيان بالقول إن "الزبارقة أكد على ضرورة إنهاء المشاكل العالقة ورصد الميزانيات المطلوبة، إنهاء الإضراب بادرة خير، ولكن المطلوب ترميم المدارس بشكل فوري وتوفير الميزانيات للحيلولة دون تكرار الإضراب".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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الزبارقة يقدم طلبا لتحويل ميزانيات لترميم المدارس في اللقية

من عرب 48

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