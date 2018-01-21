كفر قرع: اتهام شاب بالتحرش الجنسي وابتزاز وتهديد قاصرات

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من بلدة كفر قرع، نسبت إليه "التحرش الجنسي بقاصرات والابتزاز تحت التهديد وغيرها".

وطالبت النيابة العامة تمديد اعتقال المشتبه به لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم فتح حسابا على تطبيق إنستغرام ونشر صورة لفتاة قاصر معلقا عليها 'نتالي'، و'مثلية فخورة'، وفي إحدى المرات طلب المتهم من فتاة قاصر (13 عاما) أن ترسل له صورة لها وصدرها عار مع وجهها، إذ توجه إليها على أنه أنثى تدعى نتالي، القاصر التي صدقت كلام المتهم وأرسلت له الصورة وعندها قام المتهم بالكشف عن هويته بأنه ذكر، وهددها إن لم ترسل له صورة أخرى بصدر عار ووجه مكشوف فإنه سينشر صورتها على إنستغرام، فطلبت القاصر منه ألا يدمر حياتها، لكنه لم يكتف بهذا بل اقترح عليها اقتراحات جنسية إضافة إلى أنه أرسل صورة عضوه الذكري للقاصر".

وبحسب لائحة الاتهام فإنه "في مرة أخرى، غيّر المتهم اسم المستخدم في إنستغرام إلى 'حرمان' وتوجه إلى طفلة (9 أعوام) وقدم نفسه على أنه أنثى تدعى إلياب، وطلب منها أن ترسل له صورة لها بصدر عار وجهها، وبعدما صدقته وأرسلت له صورتها، قام لاحقا بإرسال صورة عضوه الذكري للطفلة، ثم هدد الطفلة إذا قامت بحظره فإنه سيفضحها وينشر صورتها في كل البلاد، وطلب منها أن تصور له صورة عضو شقيقها وترسلها له، عندها رفضت الطفلة أن ترسل له الصورة وقامت بحذف الحساب من إنستغرام لوقف توجّهات المتهم إليها".