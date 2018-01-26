تساقط الثلوج في الجش والريحانية وبيت جن

غطت الثلوج منازل وأزقة وشوارع قريةبيت جن الواقعة في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد صباح اليوم، الجمعة.

وتراكمت الثلوج في ساحات المنازل والشوارع والحارات، وقد شوهد عدد من الأهالي وهم يلهون بالثلج رغم برودة الطقس.

كما تساقط الثلوج في الجش والريحانية وصفد، ويتواصل تساقط الثلوج في الجولان السوري المحتل، فيما في ذلك مجدل شمس، وفي جبل الشيخ وصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 40 سنتيمترا، بينما انخفضت الحرارة إلى درجتين تحت الصفر.

ومن المتوقع أن يتوافد مئات الزائرين من الجليل والكرمل إلى قرية بيت جن للتمتع واللعب بالثلج مع أفراد أسرهم وعائلاتهم.

هذا، ويكون الطقس اليوم، الجمعة، ماطرا ومصحوبا بعواصف رعدية، وخاصة في شمالي البلاد ووسطها، مع إمكانية حدوث فيضانات وسيول.