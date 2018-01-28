جديدة المكر: مئوية عبد الناصر وتأثيره على عرب 48

نظم فرع التجمع الوطني الديمقراطي في قرية جديدة المكر، مساء أمس السبت، ندوة بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم والقائد جمال عبد الناصر، بعنوان "100 عام على عبد الناصر وتأثيره على عرب 48"، وسط مشاركة العشرات من الأهالي.

وشارك في الندوة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، ورئيس مجلس عرابة المحلي السابق، أحمد جربوني، وسكرتير منطقة الشمال بالتجمع، عز الدين بدران.



واستهل الندوة سكرتير التجمع في جديدة المكر، محاسن قيس، مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه الندوات على شرف الذكرى المئوية لميلاد القائد جمال عبد الناصر، نظرًا لما قام به من أجل الشعب الفلسطيني.

وتطرق النائب زحالقة في كلمته، إلى مدى تأثر الشعب الفلسطيني بالرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، معتبرا أن "عبد الناصر كان أهم قائد عربي للتيار القومي في التاريخ الحديث، لا سيما وأن تأثيره كان كبيرا وحاسما جدا".

وأضاف أن "تأثير عبد الناصر على فلسطينيي الداخل وتفاعلهم مع خطاباته كان واضحا في تلك الأيام، مع الإشارة إلى أنه كان الحديث السياسي الوحيد آنذاك".

وأشار إلى أن "عمق التأثير الناصري على صعيد الداخل الفلسطيني تجلى مع وفاة عبد الناصر، حينها شهدنا أكبر حراك شعبي لم يكن له مثيل على مر التاريخ".

وختم زحالقة بالقول إن "شخصية ومواقف عبد الناصر لا زالت تؤثر فينا حتى اليوم، وحينما نكتب نحن تاريخنا لا بد أن نشير إلى أهمية تأثير عبد الناصر والناصرية علينا، علمًا أنه لم يشبه في تأثيره على هويتنا إلا شخص واحد جاء بعده وهو الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبحسب اعتقادي فإن تأثير هذين الرجلين كان أكبر بكثير من تأثير أحزابنا السياسية آنذاك".

وتحدث جربوني عن حياة الرئيس المصري الراحل، عبد الناصر، منذ نشأته حتى وصوله إلى الحكم، مشيرا إلى أننا "كنا في مركز اهتماماته وكان على اطلاع مباشر في كل ما يتعلق بالداخل الفلسطيني، حتى أنه أشاد في أحد خطاباته بصمود الجماهير العربية وتمسكها بأرضها رغم عنف موجات القهر والإرهاب".

وأكد أن "جماهيرنا العربية كانت ولا زالت تكن الوفاء والاحترام والتقدير لجمال عبد الناصر، وكانت ترى فيه صلاح الدين الأيوبي الثاني وقائد القومية العربية".

ودعا جربوني في نهاية حديثه إلى "مواصلة السير على خطى عبد الناصر كونها الطريق الأسلم التي ستؤدي إلى عزة وكرامة الأمة العربية، خصوصًا أنه أول من صرخ وقال ارفع رأسك يا أخي فقد ولى عهد الذل".

وفي ختام الندوة، جرى فتح باب النقاش وتوجيه الأسئلة من قبل الحضور للمتحدثين في الندوة، بالإضافة إلى تكريم جربوني.