الطيبة: اشتعال 3 حافلات وشاحنة

اشتعلت النار في 3 حافلات وشاحنة في مدينة الطيبة، في 3 مواقع مختلفة، الليلة الماضية، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

وبحسب المعلومات الأولية، شبت الحرائق بفعل فاعل، واشتعلت النار في 3 حافلات في ذات الوقت.

وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة النار، وباشر خبير الحرائق بالتحقيق في الملابسات والأسباب.

واستيقظ الأهالي في الطيبة على دوي الانفجارات الذي خلّفته الحرائق، ما أدى لحالة من القلق والخوف، وساد استياء عارم من ازدياد العنف والجريمة.