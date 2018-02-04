مجد الكروم: يوم دراسي لفرع التجمع الوطني الديمقراطي

نظم فرع التجمع الوطني الديمقراطي في قرية مجد الكروم، أمس السبت، يوما دراسيا يهدف إلى وضع رؤية واستراتيجية الفرع للسنوات الست القادمة.

وحضر اليوم الدراسي مسؤول ملف العمل البلدي وعضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي، المحامي رياض جمال محاميد، سكرتير منطقة الشمال بالتجمع وعضو اللجنة المركزية، عز الدين بدران، سكرتير فرع التجمع في البعنة وعضو لجنة المراقبة المركزية، الصحافي قاسم بكري، بالإضافة إلى أعضاء وناشطين في فرع مجد الكروم.

وناقش أعضاء الفرع خلال اليوم الدراسي محاور عديدة من بينها انتخابات السلطات المحلية المزمع إقامتها العام الجاري.

وقال سكرتير منطقة الشمال بالتجمع، عز الدين بدران، إن "اليوم الدراسي جاء من أجل بلورة استراتيجية علمية تتمحور حول دور الحزب في السلطة المحلية، ومن هذا المنطلق نعمل على تخصيص أيام دراسية ومختصين بهذا المجال من أجل المساهمة في بلورة استراتيجية متقدمة سعيًا نحو خدمة أهالي مجد الكروم بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "هناك قرار من قبلنا كتجمع بخوض انتخابات السلطات المحلية بشكل مسؤول وقوي، وعدم ترك هذه الساحة لأشخاص وفئات معينة لا تتمتع بالمسؤولية والرؤية الشمولية".

وتابع أننا "تطرقنا خلال اليوم الدراسي الأول إلى محورين أساسيين، أولهما دور الحزب في السلطة المحلية بالإضافة إلى قضية التخطيط والبناء التي نعتبرها من أكبر المشاكل والمعضلات التي تواجهها السلطات المحلية".

وختم بدران بالقول إننا "سنبادر لتنظيم أيام دراسية أخرى متعلقة بالمبنى التنظيمي وتأهيل الكوادر سعيًا نحو بلورة استراتيجية مهنية ومتطورة في مجد الكروم على وجه الخصوص قبل انتخابات السلطات المحلية".

وذكر مسؤول ملف العمل البلدي في التجمع، المحامي رياض محاميد، لـ"عرب 48"، أن "اللقاء في مجد الكروم جاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستقوم بها دائرة العمل البلدي في التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك استعدادا لانتخابات السلطات المحلية المقبلة".

وأكد أن "فرع التجمع في مجد الكروم يستعد لخوض انتخابات السلطة المحلية بشكل جدي".

وختم محاميد بالقول إن "خطاب التجمع واضح بالنسبة لما يتعلق بالعمل البلدي، ونحن نرى أهمية كبيرة لحضور الأحزاب والحركات السياسية في السلطات المحلية، ولذلك يسعى التجمع لخوض الانتخابات بأكبر عدد ممكن من بلداتنا العربية تحقيقا لمشروع التجمع العام الذي يهدف إلى أن تكون سلطاتنا المحلية على قدر من المسؤولية وأن تحمل الخطاب الوطني والقومي العام وحتى نحمل قضايا أبناء شعبنا وتحقيق كل ما يصبو إليه".