اعتداء عنصري على عائلة من الفريديس

اعتدت مجموعة من المتطرفين اليهود من بلدة زخرون يعقوب، على عائلة المواطن نور برية من قرية الفريديس، الليلة الماضية.

وقال شهود عيان إنه "شارك في الاعتداء الجماعي العنصري، شباب ورجال ونساء، وضربوا نور وزوجته وطفلهما وشقيق الزوجة، ووجهوا لهم العبارات البذيئة والعنصرية، ناهيك عن إلحاق الضرر بالسيارة".

وقال المعتدى عليه نور برية، إن شابا اعتدى على زوجته حينما كانت تنتظر مع طفلهما في موقف سيارات، حتى ينهي هو وشقيقها معاملات بنكية، وعندما عاد للسيارة سمع زوجته تصرخ وتستنجد والطفل مرعوب ويبكي، وتفاجأ بوجود شاب يهودي يهددها ويوجه لها كلاما بذيئا وعنصريا. وعندما رأى المعتدي الزوج ترك المكان.

وأضاف أنه قرر تقديم شكوى للشرطة وصعدوا للسيارة لمغادرة الموقف، إلا أن المعتدي أغلق مخرج الموقف بسيارته واستدعى أشخاصا كانوا بمقربة من المكان صارخا "يوجد عرب مشبوهين يحاولون الاعتداء علي".

واعتدى على العائلة أكثر من 10 أشخاص وضربوا برية وزوجته وشقيقها، وقامت الفتيات اليهوديات بنزع المنديل عن رأس الزوجة وإهانتها، غير آبهين بصراخ وبكاء الطفل.

واتصل أفراد العائلة لحظة وقوع الاعتداء بالشرطة، لكنها لم تأخذ شكواهم ونجدتهم على محمل الجد، وطلبت منهم الوصول للمحطة لتقديم شكوى، وبهذا الوقت لاذ المعتدون بالفرار.

هذا، ويعاني أفراد العائلة من رضوض وكدمات فضلا عن الصدمة وحالة الهلع التي أصابتهم.