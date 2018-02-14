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الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 13:47

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب
من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم
عرب ٤٨ / أريج حكروش
تحرير : قاسم بكري

قام العشرات من الأطباء والممرضين العاملين في صندوق المرضى العام "كلاليت" في أبراج الناصرة، اليوم الأربعاء، بالاحتجاج أمام مبنى الأبراج استنكارا للاعتداء على أحد الأطباء مساء أمس، الثلاثاء.

هذا وقد رفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالعنف ضد الأطباء والممرضين، كتب عليها "كفى للعنف ضد الطواقم الطبية"، "نقول للأطباء شكرا"، "من يعتدي على الأطباء مصيره السجن" وغيرها.

وطالبوا الشرطة باجتثاث العنف ومحاربته بشكل جدي، ر صمت المجتمع على انتشار العنف والجريمة.

وجاء الاعتداء ضمن سلسلة أعمال العنف المستشرية في المجتمع العربي وضربه العنف للمدارس والمستشفيات والعيادات الطبية.

يذكر أن الأطباء أضربوا منذ صباح اليوم وعقدت جلسات للطاقم الطبي، بعد أن اعتدى شاب (21 عاما) على طبيب، أمس، وتم نقل الطبيب إلى مستشفى "هعيمك" لتلقي العلاج. ويستدل من التحقيقات، أن الشاب لم يكن راضيا من العلاج المقدم له. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به، اليوم، بعد أن فر من المكان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#العنف والجريمة
#أبراج الناصرة

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على طبيب

من عرب 48

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