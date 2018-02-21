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أم الفحم: إطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 10:58

أم الفحم: إطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري
آثار الرصاص في واجهة المحل التجاري بأم الفحم، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أطلق جناة وابل من الرصاص على محل تجاري في حي المحاجنة بمدينة أم الفحم فجر اليوم، الأربعاء.

وألحق إطلاق النار أضرارا مادية للمحل التجاري، كما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين الأهالي وخاصة الأطفال الصغار الذين استيقظوا على أزيز الرصاص. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

إهمال مقصود... تفاقم العنف والجريمة في أم الفحم
تحولت شوارع البلدات العربية إلى "ساحة حرب" دون رادع، سقط 70 ضحية بينها 10 نساء، ومئات الإصابات، في جرائم القتل بإطلاق النار والطعن بالسكاكين والدهس المتعمد بواسطة السيارات في العام الماضي 2017.
 

ويسود المجتمع العربي جو مشحون بالتوتر والقلق في أعقاب تزايد جرائم القتل وانتشار ظاهرة السلاح غير المرخص وحالات العنف المتزايدة وبأشكال مختلفة.

وتعود خلفية غالبية جرائم العنف التي وقعت في غضون السنوات الأخيرة إلى أسباب جنائية، في وقت يبدو واضحا فيه تقصير الشرطة وتخاذلها المتواصل في محاربة العنف والجريمة، وعدم التوصل إلى الجناة ومعاقبتهم، وإغلاق الملفات بسبب عدم وجود أدلة قاطعة تدين القتلة المجرمين الذي بقوا أحرارا طلقاء.

ولا تختلف أم الفحم في معاناتها عن سائر البلدات العربية في أراضي 48 التي تئن تحت وطأة فوضى السلاح، والتي تسببت بمقتل أكثر من 1165 مواطن عربي في غضون 16 عاما.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#أزيز الرصاص
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

من عرب 48

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