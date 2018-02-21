أم الفحم: إطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري

أطلق جناة وابل من الرصاص على محل تجاري في حي المحاجنة بمدينة أم الفحم فجر اليوم، الأربعاء.

وألحق إطلاق النار أضرارا مادية للمحل التجاري، كما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين الأهالي وخاصة الأطفال الصغار الذين استيقظوا على أزيز الرصاص. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ويسود المجتمع العربي جو مشحون بالتوتر والقلق في أعقاب تزايد جرائم القتل وانتشار ظاهرة السلاح غير المرخص وحالات العنف المتزايدة وبأشكال مختلفة.

وتعود خلفية غالبية جرائم العنف التي وقعت في غضون السنوات الأخيرة إلى أسباب جنائية، في وقت يبدو واضحا فيه تقصير الشرطة وتخاذلها المتواصل في محاربة العنف والجريمة، وعدم التوصل إلى الجناة ومعاقبتهم، وإغلاق الملفات بسبب عدم وجود أدلة قاطعة تدين القتلة المجرمين الذي بقوا أحرارا طلقاء.

ولا تختلف أم الفحم في معاناتها عن سائر البلدات العربية في أراضي 48 التي تئن تحت وطأة فوضى السلاح، والتي تسببت بمقتل أكثر من 1165 مواطن عربي في غضون 16 عاما.