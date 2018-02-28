ملف مقبرة طاسو: قاضي المحكمة يوقف الجلسة ويغادر القاعة

أجلت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها اليوم، الأربعاء، بشأن ملف مقبرة طاسو في يافا، بعد إطلاق هتافات داعمة للقضية من قبل أهالي يافا العرب.

وطالب محامو الدفاع عن الشركة التي ابتاعت نصف المقبرة بالجلسة أمام هيئة المحكمة بإصدار أمر خلاء أرض المقبرة، مدعين أن الأرض تعود للشركة وأنها مخصصة للصناعة.

ولم تستمر الجلسة بعد المشادات الكلامية وإطلاق الهتافات من قبل الحضور، الذين هتفوا بصوت عال "بالروح بالدم نفديك يا طاسو" و"الله أكبر ولله الحمد".

وقالت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة طاسو إن "محور وموضوع الجلسة المحددة في هذا الملف منع المسلمين في مدينة يافا من الاستمرار بالدفن بالقطعة المذكورة وهي القطعة الشرقية من المقبرة".

وحضر جلسة المحكمة العشرات من أهالي يافا وناشطون سياسيون وعدد من نواب القائمة المشتركة، ومن الطرف الآخر محامي ما يسمى "لجنة الأمناء الإسلامية" المعين، إيلان شاركون وممثلو الشركة التي ابتاعت نصف المقبرة، وممثلون عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية تل أبيب- يافا.