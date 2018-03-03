التجمع ينظم يوما دراسيا في النقب

نظم التجمع الوطني الديمقراطي في النقب يومًا دراسيًا بعنوان "السياسات الحكومية تجاه السكان العرب البدو في النقب وآليات التصدي"، في قرية اللقية بحضور العشرات من المشاركين وشخصيات من القيادة المحلية والاجتماعية، افتتح اليوم الدراسي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، د.مطانس شحادة، بكلمة ترحيبية وتبعته كلمة البلد المضيف لرئيس المجلس المحلي في اللقية، سالم ابو عايش.

تناولت الجلسة الأولى موضوع " الواقع المعيشي والسياسي للسكان العرب البدو في النقب "، حيث تحدث احمد الشيخ، جمعية الجليل، عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي للسكان العرب البدو في النقب.

شاركته في الجلسة المحامية عن معهد ليونارد ديفيس للعلاقات الدولية، الجامعة العبرية، راوية أبو ربيعة، وكانت مداخلتها بعنوان: "النساء في النقب، بين قهر المنظومة الاجتماعية ومنطق الدولة: مآلات وتحديات جديدة".

وأعطى رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، مداخلته في الجلسة الأولى بعنوان " محاولات القضاء على قرى الصمود في النقب".

وخرجت من الجلسة الأولى معطيات مقلقة عن أرقام هدم البيوت وممارسات الحكومة الإسرائيلية في النقب خلال السنوات الأخيرة، في سلسلة محاولات لتضييق العيش والتأثير على التكاثر الطبيعي لسكان النقب العرب الذي تراه الدولة خطراً ديموغرافياً. بالإضافة إلى معطيات تبشر بالأمل حين الحديث عن ازدياد نسب الالتحاق بالجامعات للشباب العرب في النقب وبالأخص الفتيات منهم.

وعقب على الجلسة من التجمع الوطني الديمقراطي النواب في الكنيست، جمعة الزبارقة وحنين زعبي، الذين تحدثا عن التصعيد في السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تخرج بتوجيه من اليمين الصهيوني في الكنيست، لقمع فلسطينيو الداخل، كما وطرحت زعبي، رؤوس أقلام عن سبل التصدي لها.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "أدوات التصدي ومواجهة السياسيات الحكومية"، شارك فيه كل من د. عميد صعابنة، التي حملت مداخلته عنوان "التصدي بواسطة المشاركة السياسية، معدلات التصويت كنموذج"، وتلاه الناشط الجماهيري، أمير أبو قويدر، تحدث خلال مداخلته عن "الحراك الشعبي ودور المجتمع المدني في التصدي لمشاريع التهجير".

وتحدث أيضًا، المفوض بمهام رئيس بلدية رهط، د. عامر الهزيل عن "الملاءمة بين البداوة وحياة المدينة ودور التخطيط في إعاده تشكيل الحيّز الاجتماعي ".

وعقب على الجلسة عضو الكنيست ورئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، د. جمال زحالقة،

وناقشت الجلسة، تجربة الحراك الشبابي في النقب ضد "مخطط برافر"، المعركة الآنية ضد آلة هدم البيوت وأليات النضال الحالية، أشكالها ومدى نجاعتها، فعالية لجنة التوجيه، اللجان المحلية للقرى ودور الحراكات الشبابية وأساليب النضال القائمة والسابقة.

وختم اليوم الدراسي النائب، جمعة الزبارقة من قرية اللقية .