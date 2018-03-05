تضييق وتدمير: تجريف أراض وإبادة مزروعات العرب بالنقب

اقتحمت قوات الهدم ووحدات "يوآف" بلدات تل السبع والسيد وأم قبو مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، لحماية آليات وجرافات ما يسمى "سلطة تطوير النقب" التي قامت بحراثة وإبادة المزروعات والمحاصيل التابعة لعائلة أبو عصا، اليوم الإثنين.

ويعتاش الكثير من العرب الفلسطينيين في النقب من زراعة أراضيهم كمصدر رزق أساسي.

وتعتبر حراثة المحاصيل وإبادتها إحدى أدوات الملاحقة الحياتية اليومية الموجهة ضد أهل النقب العرب.

وتندرج إبادة المحاصيل الزراعية للعرب في النقب ضمن مخططات المؤسسة الإسرائيلية في ملاحقتها لعرب النقب في إطار سعيها للسيطرة على الأرض والهيمنة عليها، وفي كل عام وقبيل الحصاد وبعد أن تتزين الأرض باللون الأخضر، تتقدم جرافات السلطات الإسرائيلية لتحدث خرابا ودمارا وإهلاكا وإبادة للمحاصيل الزراعية لتتحول الأرض من خضراء يانعة إلى صفراء قاحلة في مشهد مؤلم يدمي القلب.

والحديث يدور عن تجريف عشرات آلاف الدونمات في كل عام في كافة أرجاء النقب، بحجة أن الأرض التي جرى زرعها ليست ملكا لأصحابها حتى وإن ملكوها من الآباء والأجداد منذ عقود طويلة من الزمن.

ويبدو المشهد مؤثرا للغاية في نفوس أصحاب الأرض وهم يرون آليات الدمار والخراب تعيث فسادا في أرضهم بعد أن كانوا ينتظرون بفارغ الصبر حصاد زرعهم وتوفير الأعلاف لمواشيهم وما هي إلا سويعات قليلة حتى تبدو حال الأرض جرداء.

يذكر أنه يعيش في صحراء النقب نحو 250 ألف عربي فلسطيني هُم 33% من عدد السكان على 3% فقط من أرض النقب بفعل الممارسات الصهيونية لتهويد المنطقة، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والعيادات الطبية، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران وغيرها.