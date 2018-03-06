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تشديد العقوبة في جرائم الاعتداء على المعلمين في المدارس

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 10:37

تشديد العقوبة في جرائم الاعتداء على المعلمين في المدارس
النائب مسعود غنايم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أكد المكتب البرلماني للنائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، مسعود غنايم، أن "الكنيست صادقت مساء أمس، الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون النائب مسعود غنايم والقاضي بتشديد العقوبة في حالات الاعتداء على المعلّمين والهيئات التّدريسيّة لمدة أقصاها خمس سنوات".

وأشار إلى أنه "صوّت إلى جانب القانون 28 عضو كنيست. ويأتي هذا القانون لحماية المعلّمين وتوفير مناخ آمن لأداء عملهم ورسالتهم على ضوء تزايد حوادث العنف والاعتداء عليهم".

يذكر أن ظاهرة الاعتداءات على المعلمين والمعلمات ومديري المدارس العربية تفاقمت بشكل مقلق في الآونة الأخير، وهي تعود إلى عدة أسباب، أهمهما تهشيم القيم الاجتماعية، وغياب الردع والعقاب، وسياسة التجهيل التي تتبعها المؤسسة الرسمية في التعامل مع المجتمع العربي، الذي يعاني الفقر الاجتماعي، الاقتصادي والتربوي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاعتداء على المعلملين
#العنف والجريمة
#العنف بالمدارس
#العنف ضد المعلمين

من عرب 48

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