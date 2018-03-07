الناصرة: وقفة احتجاجية دعما لحقوق المرأة

في اليوم العالمي لحقوق المرأة، نظمت الجمعيات النسوية والمؤسسات الجنسانية بالتعاون مع الأحزاب العربية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة العين بمدينة الناصرة، بالتزامن مع نشاطات أخرى مشابهة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز النسوية.

وتأتي هذه الوقفة للتأكيد على التلاحم الوطني الفلسطيني والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد.

ورفعت خلال الوقفة الاحتجاجية، لافتات منددة بممارسات المؤسسة الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الواحد، وأخرى مؤكدة على عروبة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها حقوق المرأة والإنسان، بالإضافة إلى حق العودة للفلسطينيين في الشتات.