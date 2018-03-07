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باقة الغربية: خطّة لتوسيع نِسَب البناء

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 15:34

باقة الغربية: خطّة لتوسيع نِسَب البناء
منظر عام لباقة الغربية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قامَ قسم الهندسة، اليومَ الأربعاء، بتقديم خطّة للّجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا، بشكل رسميّ، لتوسيع نِسَب البناء في كامل قسائم الأرض المتواجدة ضمنَ مسطّح نفوذ المدينة، لتشملَ الأراضي المعدّة للسكن، وتلك المخصّصة للصناعة أيضًا.

جاء ذلك في بيان أصدره النّاطق الرّسميّ باسم بلديّة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وأضاف أن "هذه الخطّة تأتي بالتّوازي مع العمل على إعداد وتحضير الخطّة الهيكليّة العامّة للمدينة. وقد طالبت دارُ البلديّة في باقة، ضمن الخطّة التي قدّمتها للجنة، بتكبير نِسَب البناء من 65% إلى 150%، وهو ما سيُتيحُ بناء 8 وحدات سكنيّة في الدّونم الواحد، بدلًا من 6 وحدات؛ كما وستسمحُ هذه الخطّة بإمكانيّة الارتفاع في البناء، حتّى 5 طوابق، بدلًا من 3. ويُشارُ إلى أنّ التّرخيص سيُمنحُ لمن يمتلك موقفًا للسيّارات، على أرضه الخاصّة".

وذكر أنّ "المصادقة على هذه الخطّة تعني بالضّرورة، زيادةً كبيرةً في منح التّراخيص للبناء في كامل مسطّح نفوذ المدينة، كما وتعني أيضًا أنّ الكثيرَ من البيوت غير الموصولة بشبكة الكهرباء، ستصيرُ ذات أحقيّة في شَبْكِ بيوتها بالكهرباء".

وختم البيان بالقول إن "رئيس البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، صرَّحَ إنه عملنا جاهدين من أجل تقديم هذه الخطّة للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا. هذه هي الخطوة الأولى نحو توسيع مسطّحات النّفوذ في مدينتنا، وسوف تقدّم حلولًا للكثير من المشاكل في أزمة المسكن والبناء. متفائل بالمصادقة على هذه الخطّة، خلال أشهر معدودة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باقة الغربية
#بلدية باقة الغربية
#قاسم البناء

من عرب 48

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