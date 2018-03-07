دعوة معلمي المدنيات لرفض منشور الوزارة بشأن "يهودية الدولة"

وجه رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم، المحامي محمد لطفي، رسالة إلى معلمي المدنيات في المدارس فوق الابتدائية، طالبهم فيها برفض طلب المدير العام لوزارة التربية والتعليم الخاص بإحياء ذكرى مرور 70 عاما على قيام إسرائيل.

وجاء في رسالة المحامي لطفي، إن "موضوع المدنيات هو موضوع هام يدرس في المدارس فوق الابتدائية، ومن خلاله يتعلم الطلاب أنظمة الحكم ومبادئه وأسسه. وقبل أيام قليلة، وبمناسبة مرور 70 سنة على قيام الدولة، أرسل السيد شموئيل أبوآب- المدير العام لوزارة المعارف- برسالة 'معدّلة' إلى معلمي موضوع المدنيات، يحثهم فيها على الرسائل والقيم التي يتوجب عليهم غرسها لدى الطلاب بهذه المناسبة".

المحامي محمد لطفي

وقال المحامي لطفي لـ"عرب 48" إن "هذه الطلبات من قبل الوزارة خطيرة، وخصوصا في هذه الفترة التي يتم فيها محاولة التأكيد على يهودية الدولة، وتهويد المناهج التعليمية في المدارس العربية".

وأضاف أن "هذه الرسالة وجهتها إلى معلمي المدنيات في المدارس العربية، بعد المنشور المستفز من قبل المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مفاده إحياء الطلاب العرب يوم الاستقلال اليهودي في إسرائيل".

وأكد أن "رسالة الوزارة ذاتها تمس المواطنين العرب جميعا بمن فيهم الطلاب والمعلمين، وهي تتناقض تماما مع مفاهيم القيم الديمقراطية والمساواة، ومسيئة بشكل كبير لمجتمعنا العربي'.

وتوقع المحامي لطفي ألا يتعامل معلمو المدنيات مع هذه الطلبات من قبل الوزارة، وأن يعلموا القيم الديمقراطية الحقيقية والمساواة الصحيحة.

وختم بالقول إنه "رأينا كلجنة أولياء أمور الطلاب أنه مهم جدا أن نوجه هذه الرسالة للمعلمين، خصوصا في ظل المحاولات الحثيثة من قبل الوزارة الهادفة لتهويد المناهج التعليمية بالمجتمع العربي'.